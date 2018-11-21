"Укрпошта" не буде скорочувати мережу сільських відділень, - Порошенко

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Проблем з доставкою пенсій не буде, заявив президент

Президент України Петро Порошенко заявив, що "Укрпошта" не буде скорочувати відділення, і проблем з доставкою пенсій не буде. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента.

Повідомляється, що Порошенко під час відвідування "Укрпошти" в Житомирській області відзначив необхідність вироблення системного рішення, яке б унеможливило скорочення поштових відділень, і не створювало проблем з доставкою пенсій у сільській місцевості.

"Друга позиція, що є загроза скорочення листонош. І ми з цим абсолютно ніяк не можемо погодитись - ні зі скороченням відділень, ні зі скороченням листонош. І ми не можемо допустити, щоб вирішення цієї проблеми відбулося за рахунок простих людей: або переведення на неповну ставку листонош – нам треба захистити їх; або за рахунок підвищення тарифів зробити додаткове навантаження на пенсіонерів. Це теж неправильно, бо це все буде відбуватися за рахунок кишені простої людини", - підкреслив президент.

За його словами, для захисту людей він запропонував уряду виділили 500 млн гривень з державного бюджету, щоб забезпечити "Укрпошті" компенсацію витрат на доставку пенсій. Однак він додав, що ці кошти вирішують проблему тимчасово.

"Це робиться для того, щоб ми знайшли спільними зусиллями системне рішення, яке б не потребувало подальшого втручання, але це системне рішення повинно відбуватися не за рахунок листонош", - зазначив глава держави.

Президент підкреслив, що керівництво "Укрпошти" пообіцяло не скорочувати сільські відділення. У той же час він зазначив, що в разі порушення цього рішення на місцях, люди повинні звертатися до представників влади до районної та обласної державної адміністрації.

Нагадаємо, у проекті державного бюджету на 2019 рік, який уряд подав у парламент на розгляд у другому читанні, передбачено відшкодування для ПАТ "Укрпошта" витрат на доставку пенсій.