"Укрпочта" за 9 месяцев получила полмиллиарда убытка

Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Компания обнародовала финансовый отчет за 9 месяцев 2018 года

Чистый убыток государственного ПАО "Укрпочта" за " за 9 месяцев 2018 года составил 514 млн грн, что на 24% (на 99 млн грн) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (415 млн грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финансовый отчет компании в системе раскрытия информации НКЦБФР.

По данным отчета, чистый доход компании от реализации продукции (товаров, работ, услуг) за январь-сентябрь 2018 года составил 4 780 млн грн, что на 28% (на 1 037 млн грн) больше, чем за аналогичный период прошлого года (3 763 млн грн).

Напомним, ранее генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что "Укрпочта" с 1 января 2019 года не будет доставлять пенсии. По его словам, сейчас через "Укрпочту" получают пенсии 45% украинских пенсионеров. Смелянский также сообщил, что работать в селах экономически невыгодно. В связи с этим государственное предприятие намерено закрыть 5-7 тысяч стационарных отделений и уволить часть административного и производственного персонала.

Отметим, премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал не допустить прекращения исполнения "Укрпочтой" доставки пенсий украинцам. В частности, Гройсман предложил менеджменту "Укрпочты" уволиться в случае, если они не согласны с важностью этой социальной функции.

Как сообщало РБК-Украина, с 10 сентября "Укрпочта" повысила тарифы на доставку писем на 40%. Также повышается стоимость доставки посылок без объявленной ценности (массой до 10 кг) - на 3 гривны (с НДС), или на 30%, в пределах области, на 20% - в пределах Украины.