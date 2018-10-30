"Укрпошта" за 9 місяців отримала півмільярда збитку

Фото: Укрпошта (РБК-Україна)

Компанія оприлюднила фінансовий звіт за 9 місяців 2018 року

Чистий збиток державного ПАТ "Укрпошта" за " за 9 місяців 2018 року склав 514 млн грн, що на 24% (на 99 млн грн) більше порівняно з аналогічним періодом минулого року (415 млн грн). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінансовий звіт компанії в системі розкриття інформації НКЦБФР.

За даними звіту, чистий дохід компанії від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за січень-вересень 2018 року склав 4 780 млн грн, що на 28% (на 1 037 млн грн) більше, ніж за аналогічний період минулого року (3 763 млн грн).

Нагадаємо, раніше генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, "Укрпошта" з 1 січня 2019 року не буде доставляти пенсії. За його словами, зараз через "Укрпошту" отримують пенсії 45% українських пенсіонерів. Смілянський також повідомив, що працювати в селах економічно невигідно. У зв'язку з цим державне підприємство має намір закрити 5-7 тисяч стаціонарних відділень і звільнити частину адміністративного і виробничого персоналу.

Відзначимо, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв не допустити припинення виконання "Укрпоштою" доставки пенсій українцям. Зокрема, Гройсман запропонував менеджменту "Укрпошти" звільнитися в разі, якщо вони не згодні з важливістю цієї соціальної функції.

Як повідомляло РБК-Україна, з 10 вересня "Укрпочта" підвищила тарифи на доставку листів на 40%. Також підвищується вартість доставки посилок без оголошеної цінності (масою до 10 кг) - на 3 гривні (з ПДВ), або на 30%, у межах області, на 20% - в межах України.