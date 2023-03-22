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"Укроборонпром" відправив ЗСУ першу партію нових артилерійських снарядів

Фото: для ЗСУ передали 122-мм снаряди українського виробництва (t.me/ministry_of_defense_ua)
Автор: Наталія Юрченко

Україна налагодила виробництво 122-мм артилерійських снарядів. Першу партію боєприпасів вже відвантажили для Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України.

Цей тип снаряду використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 та САУ 2С1 "Гвоздика", дальність яких понад 15 кілометрів.

"Укроборонпром" налагодив виробництво снарядів за кордоном у кооперації з країною НАТО. Перед тим, як отримати замовлення від Міноборони, "Укроборонпром" провів низку випробувань.

"Характерно, що кількість осколків значно перевищує осколковість штатного радянського зразка", - йдеться у повідомленні.

Це вже третій снаряд українського виробництва, який роблять спільно з країною НАТО.

Фото: ЗСУ передали 122-мм снаряди українського виробництва (t.me/ministry_of_defense_ua)

Нагадаємо, раніше в "Укроборонпромі" повідомили, що вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

Пізніше в "Укроборонпромі" пояснили, що поки боєприпаси виготовляються за кордон з міркувань безпеки, але після війни потужності перенесуть в Україну.

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