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"Укроборонпром" отправил ВСУ первую партию новых артиллерийских снарядов

Фото: для ВСУ передали 122-мм снаряды украинского производства (t.me/ministry_of_defense_ru)
Автор: Наталья Юрченко

Украина наладила производство 122-мм артиллерийских снарядов. Первую партию боеприпасов уже отгрузили для Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

Этот тип снаряда используется украинской артиллерией при работе с прицепными гаубицами Д-30 и САУ 2С1 Гвоздика, дальность которых более 15 километров.

"Укроборонпром" наладил производство снарядов за границей в кооперации со страной НАТО. Перед тем, как получить заказ от Минобороны, "Укроборонпром" провел ряд испытаний.

"Примечательно, что количество осколков значительно превышает осколковость штатного советского образца", - говорится в сообщении.

Это уже третий снаряд украинского производства, который делают совместно со страной НАТО.

Фото: ВСУ передали 122-мм снаряды украинского производства (t.me/ministry_of_defense_ru)

Напомним, ранее в "Укроборонпроме" сообщили, что впервые за все время независимости Украина запустила производство 125-мм снарядов для танковой пушки.

Позже в "Укроборонпроме" объяснили, что пока боеприпасы производятся за границу по соображениям безопасности, но после войны мощности перенесут в Украину.

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