"Укроборонпром" зможе налагодити виробництво 125-мм снарядів в Україні, але є умова

В Україні запустять виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати. Проте з міркувань безпеки це станеться після закінчення війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю "Укроборонпрому" Наталію Сад під час презентації зразка снаряда.

Вона пояснила, що Україна у співробітництві з однією з країн НАТО почала виробництво 125-мм боєприпасів. Через безпекову ситуацію виробничі потужності знаходяться за кордоном. Проте після закінчення війни в Україні відтворять виробничий цикл цих снарядів.

"Найбільш безпечним для співробітників оборонних підприємств є виробництво цього снаряда за межами України, адже їхнє життя та здоров’я є найвищою цінністю. І, відповідно, зменшуються ризики ракетних прильотів. Ми зможемо повністю відтворити виробничий цикл боєприпасу в Україні", - сказала Сад.

Речниця додала, що хоч виробництво знаходиться поза межами держави у створення снарядів беруть активну участь українські конструктори, технологи, токарі та ливарники. Саме це дозволить після війни перенести виготовлення боєприпасів на територію України.

Нагадаємо, вчора в "Укроборонпромі" повідомили, що вперше за весь час незалежності Україна запустила виробництво 125-мм снарядів для танкової гармати.

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