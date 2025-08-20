"Укроборонпром" вдруге очолив Герман Сметанін: що про нього відомо

Герман Сметанін вдруге став гендиректором Акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість". Раніше він вже був на цій посаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Українська оборонна промисловість" в Telegram .

Відбір кандидатів проводила міжнародна компанія Odgers Berndtson: з 14 претендентів до фінальної стадії пройшли кілька кандидатур, серед яких і Сметанін.

За результатами конкурсу на посаду, наглядова рада підприємства обрала Сметаніна новим керівником.

"Герман Сметанін здобув унікальний досвід роботи та добре знається як на внутрішніх процесах підприємств, так і на організації роботи ОПК на урядовому рівні", - прокоментував призначення голова наглядової ради "Укроборонпрому" Давід Ломджарія.

Він додав, що новий Генеральний директор АТ "УОП" здатен "вирішувати найамбітніші завдання" задля зміцнення обороноздатності України та "побудувати сучасну зброярську компанію".

Освіта та професійний шлях

Сметанін отримав освіту інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Додатково він здобув управлінські навички у сфері оборонно-промислового комплексу в Національному технічному університеті "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

Кар’єру розпочав у Харківському конструкторському бюро машинобудування ім. Морозова та на Львівському бронетанковому заводі.

Далі обіймав посаду директора з виробництва на заводі імені Малишева, у 28 років став директором Харківського бронетанкового заводу, а згодом очолив завод імені Малишева. Нині Герману Сметаніну 31 рік.

Попередні призначення та звільнення

У червні 2023 року Кабінет міністрів України затвердив Герман Сметаніна головою державного концерну "Укроборонпром". 4 вересня його повноваження було припинено у зв’язку з призначенням міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

Однак після того, як Мінстратегпром підпорядкували Міноборони, Сметанін став в.о. гендиректора "Укроборонпрому".