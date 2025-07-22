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Сметаніна призначили в.о. гендиректора "Укроборонпрому"

Київ, Вівторок 22 липня 2025 21:14
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Сметаніна призначили в.о. гендиректора "Укроборонпрому" Фото: Герман Сметанін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Герман Сметанін став виконувачем обов'язків генерального директора "Укроборонпрому". Відповідне рішення ухвалила наглядова рада компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укроборонпром" у Facebook.

"Це рішення ухвалено на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі", - уточнили в "Укроборонпромі".

Також наглядова рада оголосила відкритий і прозорий конкурс на посаду гендиректора "Укроборонпрому". Герман Сметанін зможе взяти участь у конкурсі на загальних умовах.

Відбір кандидатів і попередню оцінку проведе український офіс міжнародної рекрутингової компанії Odgers Berndtson, яка займається пошуком топ-менеджерів.

До слова, до Сметаніна гендиректором "Укроборонпрому" був Олег Гуляка. Він перейшов на нову посаду.

Герман Сметанін

Герман Сметанін народився 8 жовтня 1992 року в Харкові. Здобув інженерну освіту в Харківському національному університеті міського господарства та пройшов навчання в КПІ імені Ігоря Сікорського.

З 2021 року обіймав керівні посади на оборонних підприємствах України: спочатку очолював Харківський бронетанковий завод, а 2023 року був призначений директором заводу імені Малишева.

Уже в червні 2023-го Сметанін став генеральним директором АТ "Українська оборонна промисловість" (колишній "Укроборонпром").

5 вересня 2024 року він очолив Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. Цю посаду Сметанін обіймав до 16 липня 2025 року.

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