"Укроборонпром" та Rheinmetall уклали угоду, яка передбачає спільне підприємство

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Укроборонпрому".

Згідно з угодою, першим кроком для співпраці буде технічне обслуговування й ремонт броньованої техніки, яку передали Україні. Також партнери планують спільно виробляти продукцію Rheinmetall в Україні й розробляти перспективні зразки озброєння й військової техніки на базі новоствореного підприємства за участі українських й німецьких фахівців.

"Для мене велика честь створити спільне підприємство між одним із провідних світових виробників оборонної промисловості Rheinmetall і "Укроборонпромом", який збільшив виготовлення військової техніки та бронетехніки попри численні російські ракетні обстріли... Ми вдячні Rheinmetall за готовність допомогти нам перемогти Росію", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Юрій Гусєв.

Зазначається, що початок роботи спільного підприємства заплановано на середину липня 2023 року.