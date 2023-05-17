"Укроборонпром" и Rheinmetall заключили соглашение, предусматривающее совместное предприятие

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Укроборонпрома".

Согласно договору, первым шагом для сотрудничества будет техническое обслуживание и ремонт бронированной техники, которую передали Украине. Также партнеры планируют совместно производить продукцию Rheinmetall в Украине и разрабатывать перспективные образцы вооружения и военной техники на базе новосозданного предприятия с участием украинских и немецких специалистов.

"Для меня большая честь создать совместное предприятие между одним из ведущих мировых производителей оборонной промышленности Rheinmetall и "Укроборонпромом", который увеличил изготовление военной техники и бронетехники, несмотря на многочисленные российские ракетные обстрелы... Мы благодарны Rheinmetall за готовность помочь нам победить Россию", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Отмечается, что начало работы совместного предприятия намечено на середину июля 2023 года.