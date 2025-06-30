"Укроборонпром" та KDA домовились інтегрувати українські розробки із системами NASAMS

NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), це мобільна зенітно-ракетна система, яку була побудована на основі співпраці норвезької оборонної компанії Kongsberg Defense & Aerospace та американського концерну Raytheon.

Перше покоління розробки з'явилось у 1998-му, а найновіша версія (NASAMS III) побачила світ вже у 2019 році.

Система здатна "вполювати" літаки, гелікоптери, а також крилаті ракети, зокрема "Іскандер" й "Точка-У".

Нещодавно в Україні відкрився офіс KDA.

"Готуємо нові рішення на базі NASAMS - для підсилення захисту населення і критичної інфраструктури", - заявив тоді голова Міністерства оборони Рустем Умєров.

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