"Укроборонпром" и KDA договорились интегрировать украинские разработки с системами NASAMS

NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), это мобильная зенитно-ракетная система, которая была построена на основе сотрудничества норвежской оборонной компании Kongsberg Defense & Aerospace и американского концерна Raytheon.

Первое поколение разработки появилось в 1998-м, а новейшая версия (NASAMS III) увидела свет уже в 2019 году.

Система способна "поймать" самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты, в частности "Искандер" и "Точка-У".

Недавно в Украине открылся офис KDA.

"Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", - заявил тогда глава Министерства обороны Рустем Умеров.

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