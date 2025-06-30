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"Укроборонпром" и KDA договорились интегрировать украинские разработки с системами NASAMS

Иллюстративное фото: NASAMS (gagadget.com)
Автор: Сергей Пышкин

"Укроборонпром" и норвежская компания Kongsberg Defence & Aerospace (KDA) договорились об интеграции отечественных систем противовоздушной обороны (ПВО) в инфраструктуру NASAMS.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укроборонпром".

Как пишет "Укроборонпром" речь идет об интеграции имеющихся и перспективных отечественных систем ПВО малой и средней дальности.

Также предусмотрено, что украинские разработки будут работать вместе с норвежскими модулями управления и контроля.

"Вместе с норвежскими оружейниками мы сделаем новый шаг к созданию прочного воздушного щита, который должен надежно прикрывать стратегические объекты и гражданскую инфраструктуру. Уверен, что сотрудничество с KDA станет еще одним примером плодотворного международного партнерства", - заявил генеральный директор "Укроборонпрома" Олег Гуляк.

 

NASAMS

NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), это мобильная зенитно-ракетная система, которая была построена на основе сотрудничества норвежской оборонной компании Kongsberg Defense & Aerospace и американского концерна Raytheon.

Первое поколение разработки появилось в 1998-м, а новейшая версия (NASAMS III) увидела свет уже в 2019 году.

Система способна "поймать" самолеты, вертолеты, а также крылатые ракеты, в частности "Искандер" и "Точка-У".

Недавно в Украине открылся офис KDA.

"Готовим новые решения на базе NASAMS - для усиления защиты населения и критической инфраструктуры", - заявил тогда глава Министерства обороны Рустем Умеров.

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УкроборонпромNASAMS