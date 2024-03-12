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"Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ветеранів: які його головні завдання

Україна, Вівторок 12 березня 2024 16:37
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"Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ветеранів: які його головні завдання Фото: "Укроборонпром" створив Центр реінтеграції ветеранів (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість" створило Центр реінтеграції ветеранів. Він стане одним зі шляхів зміцнення ОПК та допоможе вирішувати питання, які актуальні для ветеранської спільноти та всього суспільства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укроборонпром".

Як зазначається, завдання Центру - не звичне працевлаштування ветеранів і ветеранок й залучення на підприємства військових з бойовим досвідом, а системна робота.

Вона спрямована на всебічну підтримку та адаптацію таких людей до цивільного життя. Йдеться також і про підготовку підприємств до повернення на роботу ветеранів, організацію навчання для керівників і робітників, перенавчання та підвищення кваліфікації для ветеранів (за потреби), залучення до досліджень і тестування продукції з урахуванням бойового досвіду тощо.

Також передбачено програми з психологічного та фізичного відновлення та поява патронатного напрямку. Він буде взаємодіяти з мобілізованими працівниками та їх родинами, надавати їм інформаційно-консультаційну, юридичну, психологічну та іншу підтримку завдяки власним ресурсам і партнерству з державними установами та громадськими організаціями.

Особливу увагу приділятимуть інклюзивності робочих місць, поліпшенню взаєморозуміння та створенню належної корпоративної культури. Для цього Центр працюватиме з колективами, куди приходять колишні військові.

"Ветерани та ветеранки у нас, як і раніше, відчуватимуть причетність до зброї та боротьби з російськими загарбниками. Їх бойовий досвід обов’язково стане в пригоді під час розробок, виробництва або ремонту продукції. Впевнений, що люди, які пройшли війну, посилять команду української оборонки", - зазначив генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.

Наразі в "Укроборонпромі" та на підприємствах компанії працює понад 500 ветеранів російсько-української війни, а понад 1600 зброярів захищають Україну в складі Сил оборони.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кабмін запустив пілотний проєкт із зубопротезування ветеранів.

Зазначається, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

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Укроборонпром Війна в Україні Ветерани
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