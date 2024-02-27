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В Україні запустили проект по безкоштовному зубопротезуванню ветеранів

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 15:14
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В Україні запустили проект по безкоштовному зубопротезуванню ветеранів Архівне фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд України сьогодні, 27 лютого, запустив пілотний проєкт із зубопротезування ветеранів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Зазначається, що учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, деякі категорії військовослужбовців зможуть безоплатно отримати ці послуги в лікарнях, незалежно від їхньої форми власності.

Держава компенсує медзакладам витрати на лікування через Національну службу здоров'я України.

"Загалом плануємо витратити на цю програму 750 млн гривень, які вже закладені в державному бюджеті", - сказав прем'єр.

Державна програма протезування

Нагадаємо, в Україні діє державна програма протезування, в рамках якої учасники бойових дій і не лише можуть отримати протези.

Раніше цю програму розширили - ветеранам надали можливість отримати протез підвищеної функціональності. Такі протези виготовлені під індивідуальні потреби людини, мають покращені антропологічні, ергономічні та косметичні характеристики.

Вони допомагають учасникам бойових дій виконувати фізичну роботу з підвищеними навантаженнями та вести активний спосіб життя.

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