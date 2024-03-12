"Укроборонпром" создал Центр реинтеграции ветеранов: какие его главные задачи
Акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" создало Центр реинтеграции ветеранов. Он станет одним из путей укрепления ОПК и поможет решать вопросы, актуальные для ветеранского сообщества и всего общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укроборонпром".
Как отмечается, задача Центра - не привычное трудоустройство ветеранов и ветеранок и привлечение на военные предприятия с боевым опытом, а системная работа.
Она направлена на всестороннюю поддержку и адаптацию людей к гражданской жизни. Речь идет также и о подготовке предприятий к возвращению на работу ветеранов, организации обучения для руководителей и рабочих, переучивания и повышения квалификации для ветеранов (при необходимости), привлечения к исследованиям и тестированию продукции с учетом боевого опыта и т.д.
Также предусмотрены программы психологического и физического восстановления и появление патронатного направления. Он будет взаимодействовать с мобилизованными работниками и их семьями, оказывать им информационно-консультационную, юридическую, психологическую и другую поддержку благодаря собственным ресурсам и партнерству с государственными учреждениями и общественными организациями.
Особое внимание будет уделяться инклюзивности рабочих мест, улучшению взаимопонимания и созданию надлежащей корпоративной культуры. Для этого Центр будет работать с коллективами, куда приходят бывшие военные.
"Ветераны и ветеранки у нас по-прежнему будут испытывать причастность к оружию и борьбе с российскими захватчиками. Их боевой опыт обязательно пригодится во время разработок, производства или ремонта продукции. Уверен, что прошедшие войну люди усилят команду украинской оборонки", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.
В настоящее время в "Укроборонпроме" и на предприятиях компании работают более 500 ветеранов российско-украинской войны, а более 1600 оружейников защищают Украину в составе Сил обороны.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кабмин запустил пилотный проект по зубопротезированию ветеранов.
Отмечается, что участники боевых действий, лица с инвалидностью в результате войны некоторые категории военнослужащих смогут безвозмездно получить эти услуги в больницах, независимо от их формы собственности.
Государство компенсирует медучреждениям расходы по лечению через Национальную службу здоровья Украины.
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