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"Укроборонпром" призначив в.о. гендиректора замість Сметаніна: хто він

Четвер 05 вересня 2024 17:42
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"Укроборонпром" призначив в.о. гендиректора замість Сметаніна: хто він Фото: Олег Гуляк (wikipedia.org)
Автор: Наталія Кава

Наглядова рада Акціонерного товариства "Укроборонпром" припинила повноваження Германа Сметаніна на посаді генерального директора компанії. Виконуючим обов'язки призначено Олега Гуляка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "УкрОборонПром".

Рішення про призначення Гуляка було прийнято під час засідання наглядової ради "Укроборонпрома".

З 1 липня 2024 року Гуляк працював радником генерального директора "УкрОборонПрому" з питань військового співробітництва Укроборонпрому, зміцнюючи зв’язки компанії із Силами оборони.

Варто зауважити, що за даними прес-служби, Сметанін продовжить працювати в інтересах України та розвитку оборонно-промислового комплексу на іншій посаді.

Хто такий Олег Гуляк

Гуляк родом з Миколаївської області. У Збройних Силах України служить з 1993 року. На початку військової кар'єри був заступником командира розвідувальної роти аеромобільної дивізії.

В період з 2004 році та 2005 роки брав участь у миротворчих операціях у складі окремого механізованого батальйону Українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак. А в період з 2007 по 2010 роки був командиром 95 окремої аеромобільної бригади у місті Житомир.

Обіймав посаду заступника командувача силами Антитерористичної операції.

Він також був керівником Військової академії у місті Одеса. А у вересні 2021 року тодішній Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний призначив Гуляка командувачем Сил логістики.

Діяльність "Укроборонпрому"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що цього літа "Укроборонпром" та Rheinmetall відкрили перший цех з ремонту та виробництва бронетехніки.

Також Герман Сметанін розповідав, що на території України вже відновлюють перші німецькі бойові машини в рамках угоди з концерном Rheinmetall.

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