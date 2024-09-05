"Укроборонпром" назначил и.о. гендиректора вместо Сметанина: кто он
Наблюдательный совет Акционерного общества "Укроборонпром" прекратил полномочия Германа Сметанина в должности генерального директора компании. Исполняющим обязанности назначен Олег Гуляк.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "УкрОборонПром".
Решение о назначении Гуляка было принято во время заседания наблюдательного совета "Укроборонпрома".
С 1 июля 2024 года Гуляк работал советником генерального директора "УкрОборонПрома" по военному сотрудничеству Укроборонпрома, укрепляя связи компании с Силами обороны.
Следует заметить, что по данным пресс-службы, Сметанин продолжит работать в интересах Украины и развития оборонно-промышленного комплекса на другой должности.
Кто такой Олег Гуляк
Гуляк родом из Николаевской области. В Вооруженных Силах Украины служит с 1993 года. В начале военной карьеры являлся заместителем командира разведывательной роты аэромобильной дивизии.
В период с 2004 года и 2005 участвовал в миротворческих операциях в составе отдельного механизированного батальона Украинского миротворческого контингента в Республике Ирак. А в период с 2007 по 2010 годы был командиром 95-й отдельной аэромобильной бригады в городе Житомир.
Занимал должность заместителя командующего силами Антитеррористической операции.
Он также являлся руководителем Военной академии в городе Одесса. А в сентябре 2021 тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный назначил Гуляка командующим Сил логистики.
Деятельность "Укроборонпрома"
Ранее РБК-Украина сообщало, что этим летом "Укроборонпром" и Rheinmetall открыли первый цех по ремонту и производству бронетехники.
Также Герман Сметанин рассказывал, что на территории Украины уже возобновляются первые немецкие боевые машины в рамках соглашения с концерном Rheinmetall.
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