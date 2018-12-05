Фото: испытание ракеты (twitter.com/Turchynov)

ГК готовится к серийному производству крылатой ракеты в случае принятия на вооружение ВСУ

Государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству крылатой ракеты "Нептун" в случае принятия на вооружение ВС Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Петра Порошенко в Facebook.

По словам Порошенко, ГК готовится к серийному производству новой крылатой ракеты "Нептун", успешные испытания которой прошли сегодня на одном из полигонов Одесской области.

"Только что мне доложили, что новая крылатая ракета "Нептун" прошла успешные испытания и уничтожила цель на расстоянии 280 км. Украинская ракета от ГККБ "Луч" (Киев) разработана в рамках стратегически важного для обороноспособности страны проекта "Ракетный щит". Государственный концерн "Укроборонпром" готовится к серийному производству крылатой ракеты в случае принятия на вооружение ВСУ", - написал Порошенко.

Как известно, новейшая украинская крылатая ракета от "ГККБ" Луч", которая входит в состав ГК "Укроборонпром", успешно прошла испытания на военном полигоне в Одесской области. "Укроборонпром" сообщает, что надводная цель была уничтожена на расстоянии 280 км, а для проверки результатов поражения целей на большой дальности была задействована авиация и специальный пункт на острове Змеиный.

Отмечается, что новая украинская крылатая ракета разработана в рамках стратегически важного для обороноспособности Украины проекта "Ракетный щит".

Напомним, сегодня в ходе испытания ракеты секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережья.