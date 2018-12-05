Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережья, - Турчинов

Фото: испытание ракеты (twitter.com/Turchynov)

В Украине испытали новую крылатую ракету и модернизированные С-125

В Украине провели испытания новой крылатой ракеты и модернизированных зенитно-ракетных комплексов С-125. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александра Турчинова.

По словам Турчинова, Украина готова к обороне Черноморского и Азовского побережья .

"Испытания новой крылатой ракеты и модернизированных С-125. Все цели поражены! Крылатая ракета уничтожила условного противника на расстоянии 280 километров. И это только начало! К обороне Черноморского и Азовского побережья готовы", - заявил он в Twitter.

Фото (twitter.com/Turchynov)

Напомним, ранее в Черниговской области неуправляемые ракеты РС-80 от ГАХК "Артем" успешно прошли один из этапов государственных испытаний. Во время трехдневных испытаний, которые проходили на одном из военных полигонов в Черниговской области, было подтверждено соответствие РС-80 основным тактико-техническим характеристикам и возможность их применения с вертолетов.

Также на военных полигонах провели огневые испытания нового украинского танка Т-72АМТ, разработанного и созданного на Киевском бронетанковом заводе. Сообщалось, что модернизированная версия Т-72А в ходе испытаний отрабатывает все режимы стрельбы различными типами боеприпасов, включая высокоточные управляемые ракеты "Комбат", мощности которых достаточно для уничтожения даже самых защищенных вражеских танков.