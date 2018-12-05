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"Укроборонпром" готується до серійного виробництва крилатої ракети "Нептун"

Новини » Суспільство    05.12.2018 - 15:04
"Укроборонпром" готується до серійного виробництва крилатої ракети "Нептун"
Фото: випробування ракети (twitter.com/Turchynov)

ДК готується до серійного виробництва крилатої ракети у разі прийняття на озброєння ЗСУ

Державний концерн "Укроборонпром" готується до серійного виробництва крилатою ракети "Нептун" в разі прийняття на озброєння ЗС України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення президента України Петра Порошенка в Facebook.

За словами Порошенка, ДК готується до серійного виробництва нової крилатої ракети "Нептун", успішні випробування якої пройшли раніше в середу на одному з полігонів Одеської області.

"Щойно мені доповіли, що нова крилата ракета "Нептун" пройшла успішні випробування і знищила ціль на відстані 280 км. Українська ракета від ГККБ "Луч" (Київ) розроблена в рамках стратегічно важливого для обороноздатності країни проекту "Ракетний щит". Державний концерн "Укроборонпром" готується до серійного виробництва крилатої ракети у разі прийняття на озброєння ЗСУ", - написав Порошенко.

Як відомо, новітня українська крилата ракета від "ДККБ "Луч", яка входить до складу ДК "Укроборонпром", успішно пройшла випробування на військовому полігоні в Одеській області. "Укроборонпром" повідомляє, що надводна мета була знищена на відстані 280 км, а для перевірки результатів ураження цілей на великій дальності була задіяна авіація і спеціальний пункт на острові Зміїний.

Наголошується, що нова українська крилата ракета розроблена в рамках стратегічно важливого для обороноздатності України проекту "Ракетний щит".

Нагадаємо, сьогодні в ході випробування ракети секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна готова до оборони Чорноморського і Азовського узбережжя.

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