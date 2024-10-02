Мінстратегпром про дрон-ракету "Паляниця": потрібно масштабувати виробництво

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів міністр з питань стратегічних галузей Герман Сметанін в ефірі телемарафону.

За його словами, українські військові вже застосовували "Паляницю". Зокрема, про це також згадував перзидент Володимир Зеленський.

"Було успішне застосування. На сьогодні основне завдання виробника - масштабування виробництва, щоб якомога більше даної зброї могло потрапити до ЗСУ. На сьогодні це основна задача, яку має реалізувати наш ОПК", - розповів Сметанін.

Що передувало

На День незалежності президент України Володимир Зеленський вперше розповів про успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". А вже наступного дня він показав її використання.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, одна ракета-дрон "Паляниця" коштує менше ніж 1 мільйон доларів.