Минстратегпром о дрон-ракете "Паляница": нужно масштабировать производство

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал министр по стратегическим отраслям Герман Сметанин в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные уже применяли "Паляницу". В частности, об этом также упоминал президент Владимир Зеленский.

"Было успешное применение. На сегодняшний день основная задача производителя - масштабирование производства, чтобы как можно больше данного оружия могло попасть в ВСУ. На сегодняшний день это основная задача, которую должен реализовать наш ОПК", - рассказал Сметанин.

Что предшествовало

На День независимости президент Украины Владимир Зеленский впервые рассказал об успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А уже на следующий день он показал ее использование .

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, одна ракета-дрон "Паляница" стоит менее 1 миллиона долларов.