"Укрнафту" очолив Богдан Кукура: що про нього відомо

Конкурс на посаду тривав із серпня та проходив відповідно до міжнародних стандартів корпоративного управління ОЕСР. До відбору було залучено професійне рекрутингове агентство, а остаточне рішення ухвалила Наглядова рада "Укрнафти".

"Бажаю новому керівнику успіхів на посаді. Його багаторічний управлінський досвід і професійні якості мають допомогти Укрнафті зберегти курс на реформи та трансформацію, розпочаті у 2022 році", - написав Корецький.

Хто такий Богдан Кукура?

До свого призначення Богдан Кукура працював директором з виробництва та головним інженером АТ "Укрнафта". Він має значний практичний досвід у нафтогазовій сфері, добре обізнаний з виробничими процесами компанії та безпосередньо долучався до розвитку напрямів видобутку нафти й газу.

Кукура здобув повну вищу технічну освіту за спеціальністю "Розробка і експлуатація нафтових і газових родовищ" в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу, а також має ступінь MBA.

Його кар’єра охоплює роботу в провідних компаніях галузі, зокрема ДТЕК Нафтогаз, "Укрнафтобуріння" та "Смарт Енерджі", а також управління проєктами з проєктування і розробки нафтових та газових родовищ. Кукура є співавтором низки патентів і технічних рішень у сфері експлуатації свердловин і виробничого обладнання.

Загалом Богдан Кукура має понад 26 років досвіду реалізації технологічних і стратегічних проєктів у нафтогазовій галузі та працює в "Укрнафті" з 2023 року.