"Укрнафту" возглавил Богдан Кукура: что о нем известно

Конкурс на должность длился с августа и проходил в соответствии с международными стандартами корпоративного управления ОЭСР. К отбору было привлечено профессиональное рекрутинговое агентство, а окончательное решение принял Наблюдательный совет "Укрнафты".

"Желаю новому руководителю успехов в должности. Его многолетний управленческий опыт и профессиональные качества должны помочь Укрнафте сохранить курс на реформы и трансформацию, начатые в 2022 году", - написал Корецкий.

Кто такой Богдан Кукура?

До своего назначения Богдан Кукура работал директором по производству и главным инженером АО "Укрнафта". Он имеет значительный практический опыт в нефтегазовой сфере, хорошо знаком с производственными процессами компании и непосредственно участвовал в развитии направлений добычи нефти и газа.

Кукура получил полное высшее техническое образование по специальности "Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений" в Ивано-Франковском национальном техническом университете нефти и газа, а также имеет степень MBA.

Его карьера охватывает работу в ведущих компаниях отрасли, в частности ДТЭК Нефтегаз, "Укрнефтебурение" и "Смарт Энерджи", а также управление проектами по проектированию и разработке нефтяных и газовых месторождений. Кукура является соавтором ряда патентов и технических решений в сфере эксплуатации скважин и производственного оборудования.

В целом Богдан Кукура имеет более 26 лет опыта реализации технологических и стратегических проектов в нефтегазовой отрасли и работает в "Укрнафте" с 2023 года.