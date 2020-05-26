ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрнафта" відмовилася від конкурсу на посаду голови правління

Новини » Економіка     26.05.2020 - 11:24
"Укрнафта" відмовилася від конкурсу на посаду голови правління
Фото: Укрнафта (www.ukrnafta.com)

Відмову від конкурсу обґрунтували зміною поточної економічної ситуації

Наглядова рада ПАТ "Укрнафта" на позачерговому засіданні 20 травня 2020 року прийняла рішення припинити проведення конкурсу з пошуку кандидатів на посаду голови правління компанії. На цю посаду призначений Олег Гез, який з 1 травня 2019 року тимчасово виконує обов'язки голови правління.

Про це повідомляє прес-служба "Укрнафти".

Як наголошується в повідомленні, конкурс припинено "у зв'язку зі зміною поточної економічної ситуації.

"Після припинення дії факторів, що обумовили прийняття зазначеного рішення, буде розглянуто питання про проведення нового конкурсу. Зараз очікується узгодження трудових умов працевлаштування Геза на посаді голови правління товариства", - йдеться в повідомленні.

В кінці квітня 2019 року голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що наглядова рада ПАТ "Укрнафта" починає пошук нового голови правління компанії.

Відзначимо, в лютому 2020 року голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що ПАТ "Укрнафта" проводить конкурс з відбору голови правління компанії.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України УкрнафтаконкурсНафтогаз України
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся