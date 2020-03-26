Цены на крупнейших АЗС резко снизились

На некоторых АЗС бензин подешевел сразу на 1 грн
Розничные цены на бензин в Украине сегодня, 26 марта, резко снизились по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние цены на топливо сегодня составили:
|
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
24,19
|
25,39
|
27,19
|
23,69
|
10,99
|
WOG
|
25,99
|
26,99
|
27,99
|
25,99
|
10,98
|
AMIC
|
24,29
|
25,29
|
26,29
|
23,99
|
9,99
|
БРСМ-Нафта
|
22,79
|
23,79
|
25,29
|
21,69
|
10,29
|
Укрнафта
|
25,00
|
26,00
|
26,50
|
26,00
|
10,30
|
Shell
|
25,39
|
26,99
|
29,49
|
25,99
|
10,39
|
ОККО
|
25,99
|
26,99
|
27,99
|
25,99
|
10,99
|
SUN OIL
|
23,99
|
24,99
|
‒
|
23,99
|
9,99
|
Авиас
|
24,95
|
25,95
|
26,45
|
26,00
|
|
Glusco
|
23,95
|
24,95
|
25,95
|
23,95
|
9,95
|
Авантаж 7
|
22,45
|
23,45
|
24,15
|
21,45
|
9,95
|
UPG
|
24,20
|
25,20
|
28,60
|
23,90
|
10,80
|
Mango
|
22,69
|
23,69
|
‒
|
21,49
|
9,95
|
SOCAR
|
25,29
|
27,29
|
28,29
|
25,99
|
10,97
|
Motto
|
22,38
|
23,38
|
24,08
|
22,38
|
10,08
|
Luxwen
|
23,89
|
24,39
|
25,79
|
24,49
|
9,89
|
Chipo
|
23,19
|
24,19
|
27,19
|
22,39
|
10,09
|
24,53
|
25,62
|
26,75
|
24,48
|
10,35
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в разгар эпидемии коронавируса в мире резко рухнули цены на нефть, откатившись на уровень начала 2000-х. Украина, будучи импортером нефтепродуктов, ожидает снижения их стоимости вслед за падением цен на сырье. Однако пока трейдеры и отраслевые аналитики не знают, как изменятся цены на бензин и ДТ в рознице с учетом нестабильности на валютном рынке.