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Цены на крупнейших АЗС резко снизились

Новости » Финансовый кризис 2020     26.03.2020 - 14:50
Цены на крупнейших АЗС резко снизились
Иллюстративное фото (УНИАН)

На некоторых АЗС бензин подешевел сразу на 1 грн

Розничные цены на бензин в Украине сегодня, 26 марта, резко снизились по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние цены на топливо сегодня составили:

  • бензин А-92 - 24,53 грн (- 0,43 грн),
  • бензин А-95 - 25,62 грн (-0,39 грн),
  • бензин А-95+ - 26,75 грн (-0,35 грн)
  • ДТ - 24,48 грн (-0,33 грн)
  • автогаз - 10,35 грн (-0,03 грн)

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

24,19

25,39

27,19

23,69

10,99

WOG

25,99

26,99

27,99

25,99

10,98

AMIC

24,29

25,29

26,29

23,99

9,99

БРСМ-Нафта

22,79

23,79

25,29

21,69

10,29

Укрнафта

25,00

26,00

26,50

26,00

10,30

Shell

25,39

26,99

29,49

25,99

10,39

ОККО

25,99

26,99

27,99

25,99

10,99

SUN OIL

23,99

24,99

23,99

9,99

Авиас

24,95

25,95

26,45

26,00

Glusco

23,95

24,95

25,95

23,95

9,95

Авантаж 7

22,45

23,45

24,15

21,45

9,95

UPG

24,20

25,20

28,60

23,90

10,80

Mango

22,69

23,69

21,49

9,95

SOCAR

25,29

27,29

28,29

25,99

10,97

Motto

22,38

23,38

24,08

22,38

10,08

Luxwen

23,89

24,39

25,79

24,49

9,89

Chipo

23,19

24,19

27,19

22,39

10,09

24,53

25,62

26,75

24,48

10,35

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в разгар эпидемии коронавируса в мире резко рухнули цены на нефть, откатившись на уровень начала 2000-х. Украина, будучи импортером нефтепродуктов, ожидает снижения их стоимости вслед за падением цен на сырье. Однако пока трейдеры и отраслевые аналитики не знают, как изменятся цены на бензин и ДТ в рознице с учетом нестабильности на валютном рынке.

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