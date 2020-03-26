Цены на крупнейших АЗС резко снизились

Иллюстративное фото (УНИАН)

На некоторых АЗС бензин подешевел сразу на 1 грн

Розничные цены на бензин в Украине сегодня, 26 марта, резко снизились по сравнению с предыдущим днем. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние цены на топливо сегодня составили:

бензин А-92 - 24,53 грн (- 0,43 грн),

бензин А-95 - 25,62 грн (-0,39 грн),

бензин А-95+ - 26,75 грн (-0,35 грн)

ДТ - 24,48 грн (-0,33 грн)

автогаз - 10,35 грн (-0,03 грн)

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 24,19 25,39 27,19 23,69 10,99 WOG 25,99 26,99 27,99 25,99 10,98 AMIC 24,29 25,29 26,29 23,99 9,99 БРСМ-Нафта 22,79 23,79 25,29 21,69 10,29 Укрнафта 25,00 26,00 26,50 26,00 10,30 Shell 25,39 26,99 29,49 25,99 10,39 ОККО 25,99 26,99 27,99 25,99 10,99 SUN OIL 23,99 24,99 ‒ 23,99 9,99 Авиас 24,95 25,95 26,45 26,00 Glusco 23,95 24,95 25,95 23,95 9,95 Авантаж 7 22,45 23,45 24,15 21,45 9,95 UPG 24,20 25,20 28,60 23,90 10,80 Mango 22,69 23,69 ‒ 21,49 9,95 SOCAR 25,29 27,29 28,29 25,99 10,97 Motto 22,38 23,38 24,08 22,38 10,08 Luxwen 23,89 24,39 25,79 24,49 9,89 Chipo 23,19 24,19 27,19 22,39 10,09 24,53 25,62 26,75 24,48 10,35

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в разгар эпидемии коронавируса в мире резко рухнули цены на нефть, откатившись на уровень начала 2000-х. Украина, будучи импортером нефтепродуктов, ожидает снижения их стоимости вслед за падением цен на сырье. Однако пока трейдеры и отраслевые аналитики не знают, как изменятся цены на бензин и ДТ в рознице с учетом нестабильности на валютном рынке.