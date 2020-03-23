Цены на нефть возобновили падение

Фото: нефтяные танкеры (www.iea.org)

Негативные тенденции на рынках усиливаются из-за распространения коронавируса

Цены на нефть падают в понедельник, 23 марта, в то время как инвесторы пытаются найти спасение в сверхбезопасных государственных облигациях и в японской иене, а мировые рынки акций снижаются. Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,30 долларов, или на 4,9%, до 25,66 долларов за баррель, в то время как нефть WTI подешевела на 29 центов до 22,34 долларов.

"Дальнейшее ухудшение со вспышкой COVID-19 наносит серьезный ущерб мировой экономике", - предупредили аналитики Morgan Stanley. "Мы ожидаем, что глобальный рост опустится близко к минимумам GFC (мировой финансовый кризис 2008 года), а рост США - к 74-летнему минимуму в 2020 году".

Австралийский глава UBS по распределению акций Джордж Канаан заявил, что глобальные финансовые рынки охвачены страхом, который вряд ли скоро ослабнет, несмотря на скоординированные усилия правительств и центральных банков по всему миру.

"Я на финансовых рынках 27 лет и никогда не видел ничего подобного", - сказал он.

В Азии широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии потерял 5,4%, а рынок Новой Зеландии в момент упал на рекордные 10%, поскольку правительство закрыло все незначительные предприятия.

Европейские акции находятся вблизи семилетних минимумов в понедельник, поскольку несколько стран усилили меры по сдерживанию распространения пандемии коронавируса. При этом Италия запретила поездки внутри страны после того, как число умерших превысило 5,4 тыс. человек. Индекс STOXX 600 упал на 4,38%, снижение возглавили биржи Германии, Испании и Британии.

Как сообщало РБК-Украина, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs прогнозирует снижение мирового ВВП в 2020 году на 1%, при чем это будет более сильное сокращение, чем после финансового кризиса 2008 года.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий, заявил, что Национальный банк Украины отслеживает ситуацию на международных финансовых рынках и видит разворачивание кризиса.