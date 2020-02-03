"Укрнафта" оголосила конкурс на нового голову правління компанії

Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Конкурс із відбору керівника Укрнафти вже розпочався

ПАТ "Укрнафта" проводить конкурс на голову правління компанії. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" та голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, наглядова рада компанії звільнила голову правління "Укрнафти" з квітня 2019 року.

"Ми звільнили попереднього керівника "Укрнафти", наразі триває конкурс на нового керівника, а обов'язки виконує менеджер, з яким ми працювали в PricewaterhouseCoopers і це сприяє нашій довірі до нього", - зазначив Вітренко у коментарі до власної публікації.

Нагадаємо, на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово почав виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

Наприкінці квітня 2019 року голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що наглядова рада ПАТ "Укрнафта" починає пошук нового голови правління компанії.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.