ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Укрнафта" оголосила конкурс на нового голову правління компанії

Новини » Економіка     03.02.2020 - 13:52
"Укрнафта" оголосила конкурс на нового голову правління компанії
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

Конкурс із відбору керівника Укрнафти вже розпочався

ПАТ "Укрнафта" проводить конкурс на голову правління компанії. Про це повідомив виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" та голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко на своїй сторінці у Facebook.

Як нагадав Вітренко, наглядова рада компанії звільнила голову правління "Укрнафти" з квітня 2019 року.

"Ми звільнили попереднього керівника "Укрнафти", наразі триває конкурс на нового керівника, а обов'язки виконує менеджер, з яким ми працювали в PricewaterhouseCoopers і це сприяє нашій довірі до нього", - зазначив Вітренко у коментарі до власної публікації.

&quot;Укрнафта&quot; оголосила конкурс на нового голову правління компанії

Нагадаємо, на загальних зборах акціонерів ПАТ "Укрнафта" 28 березня 2019 року акціонери "Укрнафти" призвели структуру управління компанії у відповідність до вимог закону про акціонерні товариства, затвердили оновлений статут і положення про спостережну раду. Наглядовій раді передали повноваження призначати і звільняти голову правління, які раніше були в компетенції зборів акціонерів.

У зв'язку зі зміною в структурі управління компанією, акціонери вирішили достроково припинити повноваження голови правління Марка Роллінса 30 квітня. За рішенням акціонерів з 1 травня Олег Гез, заступник голови правління і виконавчий віце-президент по збуту, тимчасово почав виконувати обов'язки керівника "Укрнафти" до обрання нового голови.

Наприкінці квітня 2019 року голова наглядової ради "Укрнафти" Юрій Вітренко заявив, що наглядова рада ПАТ "Укрнафта" починає пошук нового голови правління компанії.

Зазначимо, держава в особі НАК "Нафтогаз України" володіє 50%+1 акцій "Укрнафти". Більше 40% акцій належать акціонерам групи "Приват", які повністю контролювали менеджмент до 2015 року.

Суд затвердив мирову угоду "Уктрансгазу" з "Укрнафтою" на 15 млрд грн На посаду голови "Укренерго" оголошено конкурс
Новини України Укрнафтаконкурс
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся