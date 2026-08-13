"Укрнафта" готується до роботи у режимі мобільних АЗК

"У нашій мережі "Укрнафта" є декілька бензовозів невеликої кубатури - до трьох кубів, які можна використовувати як мобільні пересувні комплекси. Плануємо придбати ще декілька одиниць. Треба мати їх під рукою, аби за необхідності оперативно відреагувати на ситуацію", - сказав Кукура.

За його словами, з урахуванням всіх нюансів та ризиків, до застосування мобільних АЗК точно треба бути готовими.

При цьому СЕО компанії звернув увагу, що для роботи мобільних АЗК потрібні зміни до законодавства.

"Наразі можна використовувати мобільний заправний комплекс винятково у межах діючого АЗК і чинної ліцензії, наприклад, у разі його знищення. Але тут треба враховувати безпекову ситуацію, адже йдеться про автоцистерну з пальним та скупчення людей", - пояснив Кукура.

Він також зазначив, що з роботою мобільних заправних комплексів зростає ризик появи тіньового сегменту, який буде неконтрольовано з’являтись у різних локаціях.

"І це ризик насамперед для споживача, оскільки, у випадку тіні, якість пального буде під великим питанням", - підкреслив СЕО "Укрнафти".