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"Укрнафта" готовится к работе в режиме мобильных АЗК

15:48 13.08.2026 Чт
2 мин
Однако необходимы изменения в законодательстве
aimg Татьяна Степанова
Фото: "Укрнафта" готовится к работе в режиме мобильных АЗК (facebook.com/Ukrnafta)

"Укрнафта" готовится к работе в режиме мобильных АЗК. Компания планирует оперативно снабжать горючим потребителей в случае невозможности делать это на стационарных заправках.

Как передает РБК-Украина , об этом сообщил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В нашей сети "Укрнафта" есть несколько бензовозов небольшой кубатуры - до трех кубов, которые можно использовать в качестве мобильных передвижных комплексов. Планируем приобрести еще несколько единиц. Надо иметь их под рукой, чтобы при необходимости оперативно отреагировать на ситуацию", - сказал Кукура.

По его словам, с учетом всех нюансов и рисков к применению мобильных АЗК точно нужно быть готовыми.

При этом СЕО компании обратило внимание, что для работы мобильных АЗК нужны изменения в законодательство.

"Пока можно использовать мобильный заправочный комплекс исключительно в рамках действующего АЗК и действующей лицензии, например, в случае его уничтожения. Но здесь нужно учитывать ситуацию с безопасностью, ведь речь идет об автоцистерне с горючим и скоплении людей", - пояснил Кукура.

Он также отметил, что с работой мобильных заправочных комплексов возрастает риск появления теневого сегмента, который будет неконтролируемо появляться в разных локациях.

"И это риск, прежде всего, для потребителя, поскольку, в случае тени, качество горючего будет под большим вопросом", - подчеркнул СЕО "Укрнафты".

Удары России по АЗС

Напомним, в последнее время Россия резко нарастила количество атак на украинские автозаправочные станции.

В частности, в Опишнянской общине Полтавской области сообщили, что в результате российских атак там уничтожены все АЗС. Восстанавливать их невозможно.

На фоне последних событий власти рассматривают возможность предоставить автозаправочным станциям в прифронтовых регионах статус объектов критической инфраструктуры.

Больше о том, как сети изменили режим работы, какие меры безопасности были приняты и возможно ли продавать топливо, если станция вынужденно остановилась - читайте в материале РБК-Украина.

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