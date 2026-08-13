"Укрнафта" готовится к работе в режиме мобильных АЗК

"В нашей сети "Укрнафта" есть несколько бензовозов небольшой кубатуры - до трех кубов, которые можно использовать в качестве мобильных передвижных комплексов. Планируем приобрести еще несколько единиц. Надо иметь их под рукой, чтобы при необходимости оперативно отреагировать на ситуацию", - сказал Кукура.

По его словам, с учетом всех нюансов и рисков к применению мобильных АЗК точно нужно быть готовыми.

При этом СЕО компании обратило внимание, что для работы мобильных АЗК нужны изменения в законодательство.

"Пока можно использовать мобильный заправочный комплекс исключительно в рамках действующего АЗК и действующей лицензии, например, в случае его уничтожения. Но здесь нужно учитывать ситуацию с безопасностью, ведь речь идет об автоцистерне с горючим и скоплении людей", - пояснил Кукура.

Он также отметил, что с работой мобильных заправочных комплексов возрастает риск появления теневого сегмента, который будет неконтролируемо появляться в разных локациях.

"И это риск, прежде всего, для потребителя, поскольку, в случае тени, качество горючего будет под большим вопросом", - подчеркнул СЕО "Укрнафты".