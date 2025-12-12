"Укрметаллургпром" призвал НКРЭКУ не допустить резкого роста тарифов на распределение газа

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в НКРЭКУ с призывом пересмотреть проект тарифов на распределение природного газа на 2026 год, предусматривающий повышение от 51% до 127% для отдельных операторов газораспределительных сетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение "Укрметаллургпрома".

Отраслевая ассоциация предупреждает: в нынешних условиях такие решения могут стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу (ГМК), который уже находится в тяжелом состоянии из-за войны, разрушения инфраструктуры и падения мировых цен на металлопродукцию, поэтому такое повышение приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

Согласно обнародованным НКРЭКУ материалам, тариф АО "Запорожгаз" планируют повысить на +87%, к действующему уровню, а тариф Криворожского филиала предлагают повысить на 127%.

При этом ключевые статьи расходов в тарифах демонстрируют значительное увеличение в отдельных случаях от 63% до 95%, тогда как объемы распределения газа резко сокращаются. Это значит, что перегрузка на потребителей, прежде всего на промышленность, значительно возрастет.

"Любая корректировка тарифов в 2026 году может быть экономически обоснована лишь в пределах индекса промышленных цен, а это не более 13,6%. Предлагаемое повышение тарифов на 51-127% является чрезмерным и неприемлемым для предприятий ГМК: оно может привести к остановке части производств, массовых увольнений и риска потери стратегически важной отрасли для экономики Украины", - подчеркнули в "Укрметаллургпроме".

Следовательно, "Укрметаллургпром" предлагает НКРЭКУ установить на 2026 год предельные уровни тарифов: не выше 1,05 грн/м³ для АО "Запорожгаз", и не выше 0,60 грн/м³ для Криворожского филиала Газораспределительных сетей.

"Сбалансированная тарифная политика критически важна для сохранения рабочих мест, стабильности промышленного производства и поддержания обороноспособности страны, в значительной степени зависимой от работы металлургического сектора", - резюмировали в УМП.