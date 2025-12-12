ua en ru
Пт, 12 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

"Укрметаллургпром" призвал НКРЭКУ не допустить резкого роста тарифов на распределение газа

Пятница 12 декабря 2025 14:44
UA EN RU
"Укрметаллургпром" призвал НКРЭКУ не допустить резкого роста тарифов на распределение газа Фото: УМП призвал НКРЭКУ не допустить резкого роста тарифов на распределение газа (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в НКРЭКУ с призывом пересмотреть проект тарифов на распределение природного газа на 2026 год, предусматривающий повышение от 51% до 127% для отдельных операторов газораспределительных сетей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение "Укрметаллургпрома".

Отраслевая ассоциация предупреждает: в нынешних условиях такие решения могут стать критическим ударом по горно-металлургическому комплексу (ГМК), который уже находится в тяжелом состоянии из-за войны, разрушения инфраструктуры и падения мировых цен на металлопродукцию, поэтому такое повышение приведет к закрытию предприятий и массовым сокращениям персонала.

Согласно обнародованным НКРЭКУ материалам, тариф АО "Запорожгаз" планируют повысить на +87%, к действующему уровню, а тариф Криворожского филиала предлагают повысить на 127%.

При этом ключевые статьи расходов в тарифах демонстрируют значительное увеличение в отдельных случаях от 63% до 95%, тогда как объемы распределения газа резко сокращаются. Это значит, что перегрузка на потребителей, прежде всего на промышленность, значительно возрастет.

"Любая корректировка тарифов в 2026 году может быть экономически обоснована лишь в пределах индекса промышленных цен, а это не более 13,6%. Предлагаемое повышение тарифов на 51-127% является чрезмерным и неприемлемым для предприятий ГМК: оно может привести к остановке части производств, массовых увольнений и риска потери стратегически важной отрасли для экономики Украины", - подчеркнули в "Укрметаллургпроме".

Следовательно, "Укрметаллургпром" предлагает НКРЭКУ установить на 2026 год предельные уровни тарифов: не выше 1,05 грн/м³ для АО "Запорожгаз", и не выше 0,60 грн/м³ для Криворожского филиала Газораспределительных сетей.

"Сбалансированная тарифная политика критически важна для сохранения рабочих мест, стабильности промышленного производства и поддержания обороноспособности страны, в значительной степени зависимой от работы металлургического сектора", - резюмировали в УМП.

Напомним, ранее ведущие промышленные объединения Украины также обратились к правительству из-за намерения НКРЭКУ принять повышение тарифов на передачу электроэнергии и диспетчерское управление на 2026 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрметаллургпром Цена на газ Горнометаллургический комплекс
Новости
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
В ОП опровергли публикацию Le Monde о "готовности Украины к буферной зоне" на Донбассе
Аналитика
Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений
Юрий Дощатов, Дмитрий Сидоров Света будет больше? Смогут ли решения Кабмина смягчить графики отключений