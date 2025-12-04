Промислові асоціації просять уряд втрутитися в ситуацію з підвищенням тарифів НКРЕКП

Провідні промислові об`єднання України звернулися до уряду через намір НКРЕКП ухвалити підвищення тарифів на передачу електроенергії та диспетчерське управління на 2026 рік.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на відповідне звернення промисловців.

Асоціації попереджають, що запропоноване зростання витрат призведе до додаткового навантаження на бізнес у період війни та енергетичної нестабільності, а відтак - спричинить закриття підприємств та скорочення робочих місць.

Об'єднання "Укрметалургпром", Національна асоціація добувної промисловості та Українська асоціація виробників феросплавів заявляють, що тарифи можуть зрости на 14% для передачі електроенергії та на 11% для диспетчерського управління.

За підрахунками промисловців, це збільшить витрати підприємств на 8,1 млрд грн у 2026 році. "Таке фінансове навантаження створює ризики скорочення виробництва й робочих місць", - зазначають у зверненні асоціації.

Промисловці підкреслили, що НКРЕКП не врахувала їхні зауваження щодо оптимізації витрат НЕК "Укренерго" - які можна застосувати без шкоди для надійності мереж і виконання спеціальних обов’язків.

Зокрема, вони вказують на економічно необґрунтоване включення до тарифів 6,2 млрд грн на погашення боргів компанії у 2026 році: на думку учасників ринку, в умовах воєнного стану доцільніша тимчасова реструктуризація цих зобов’язань.

Також завищеними є кілька статей витрат у тарифі на передачу електроенергії - фінансові витрати та компенсація технологічних втрат. За оцінками експертів асоціації, за умови коригування цих позицій тариф на передачу може залишатися на нинішньому рівні 686,23 грн/МВт·год.

У тарифі на диспетчерське управління, за заявою асоціацій, необґрунтовано зростають витрати на врегулювання системних обмежень, допоміжні послуги та інші операційні витрати.

"Фактичні дані 2025 року не підтверджують потреби у збільшенні цих витрат", - наголошують вони. На цій підставі промисловці вважають можливим зберегти тариф на диспетчеризацію на рівні 98,97 грн/МВт·год.

Асоціації закликали уряд доручити НКРЕКП та НЕК "Укренерго" переглянути структуру витрат, та забезпечити збереження тарифів на передачу та диспетчерське управління у 2026 році на чинному рівні.

