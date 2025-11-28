"Укрметалургпром" просить переглянути тариф НЕК "Укренерго" через ризик втрати галузі

Як зазначається, Регулятор пропонує збільшити ставку з 98,97 до 110,15 грн/МВт·год: для гірничо-металургійного комплексу це означає зростання витрат більш ніж на 130 млн грн у 2026 році, та ризик зупинки підприємств.

В УМП підкреслили, що українська металургія перебуває у критичному стані через війну, логістичні обмеження та падіння світових цін на продукцію. Додаткове зростання енергетичних витрат створює ризики скорочення виробництва, втрати робочих місць і подальшої деградації стратегічної промисловості.

Також в "Укрметалургпромі" заявляють про низку необґрунтованих складових тарифу.

Зокрема, організація вказує на зростання витрат на врегулювання системних обмежень на 29%, закладене у тарифі - при тому, що планується падіння обсягів передачі електроенергії. Також "Укренерго" планує збільшення витрат на допоміжні послуги на 44%, тоді як фактичні показники 2025 року не демонструють такої динаміки.

"Замість включення до тарифу 2,4 млрд грн на погашення боргів, НЕК "Укренерго" потребує тимчасової реструктуризації в умовах воєнного стану", - наголосили в УМП.



За оцінкою галузевого об’єднання, економічно обґрунтований тариф на 2026 рік має становити не більше 88,58 грн/МВт·год.

Тому УМП просить НКРЕКП переглянути структуру витрат, і встановити тариф на рівні, який не поглибить кризу в гірничо-металургійному комплексі, що залишається ключовим компонентом української економіки та експорту.