Курс доллара Экономика Авто Tech

"Укрметаллургпром" просит пересмотреть тариф НЭК "Укрэнерго" из-за риска потери отрасли

Фото: в чем риск повышения тарифа на передачу для металлургии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" обратилось в НКРЭКУ с призывом пересмотреть проект повышения тарифа на услуги по диспетчеризации электроэнергии.

Об этом говорится в соответствующем обращении металлургов, пишет РБК-Украина.

Как отмечается, Регулятор предлагает увеличить ставку с 98,97 до 110,15 грн/МВт-ч: для горно-металлургического комплекса это означает рост расходов более чем на 130 млн грн в 2026 году, и риск остановки предприятий.

В УМП подчеркнули, что украинская металлургия находится в критическом состоянии из-за войны, логистических ограничений и падения мировых цен на продукцию. Дополнительный рост энергетических затрат создает риски сокращения производства, потери рабочих мест и последующей деградации стратегической промышленности.

Также в "Укрметаллургпроме" заявляют о ряде необоснованных составляющих тарифа.

В частности, организация указывает на рост расходов по урегулированию системных ограничений на 29%, заложенный в тарифе - при том, что планируется падение объемов передачи электроэнергии. Также "Укрэнерго" планирует увеличение расходов на вспомогательные услуги на 44%, в то время как фактические показатели 2025 года не демонстрируют такой динамики.

"Вместо включения в тариф 2,4 млрд грн на погашение долгов, НЭК "Укрэнерго" нуждается во временной реструктуризации в условиях военного положения", - подчеркнули в УМП.

По оценке отраслевого объединения экономически обоснованный тариф на 2026 год должен составлять не более 88,58 грн/МВт·час.

Поэтому УМП просит НКРЭКУ пересмотреть структуру расходов и установить тариф на уровне, который не усугубит кризис в горно-металлургическом комплексе, остающемся ключевым компонентом украинской экономики и экспорта.

"Укрэнерго" планирует повысить тариф на передачу

Как известно, НКРЭКУ на своем заседании одобрила проект повышения тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии для бизнеса.

В свою очередь, в Украинском национальном комитете Международной торговой палаты (ICC Ukraine) призвали правительство и НКРЭКУ воздержаться от повышения тарифов, и провести международный аудит "Укрэнерго", поскольку расчеты, предоставленные компанией, содержат противоречия.

Там также заявили, что дополнительная финансовая нагрузка может привести к остановке предприятий, поддерживающих армию, население и восстановление страны.

