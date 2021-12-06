"Укрметаллургпром" призвал Минюст не регистрировать приказ о списании вагонов по возрасту

Как говорится в письме, орган юстиции имеет все основания для отказа в государственной регистрации регуляторного акта, если отсутствует анализ регуляторного воздействия и нарушение требования по официальному опубликованию. Проект МИУ нарушил оба этих требования.

В частности, согласно части шестой статьи 9 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", срок, в течение которого от физических и юридических лиц, их объединений принимаются замечания и предложения, устанавливается разработчиком проекта регуляторного акта, и не может быть менее одного месяца и больше трех месяцев со дня обнародования проекта регуляторного акта и соответствующего анализа регуляторного воздействия.

"Поскольку публикация проекта приказа на официальном сайте Министерства инфраструктуры состоялась 22 ноября 2021 года, то минимальный срок для представления замечаний и предложений заинтересованных сторон истечет 22 декабря 2021 года. Однако, несмотря на то, что указанный срок еще не истек, Государственная регуляторная служба уже согласовала проект", - указывает "Укрметаллургпром".

Согласно действующему законодательству, за месяц все участники рынка и заинтересованные стороны должны подать все замечания и предложения, а разработчик - максимально их учесть. Теперь же, после согласования ГРС, все замечания, поданные после него, учтены не будут. А это - нарушение требований статьи 9 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности" и принципа прозрачности и учета общественного мнения и прав граждан, субъектов хозяйствования, их объединений в осуществлении государственной регуляторной политики, отмечается в письме.

"При этом, нарушение требований законодательства имеет также добавленный к проекту Анализ регуляторного воздействия. Во-первых, он подготовлен без наличия всей необходимой информации, предусмотренной статьей 8 Закона Украины "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности": в нем отсутствуют принципы целесообразности, адекватности, эффективности и сбалансированности. В частности, в Анализе регуляторного воздействия не доказано, что проект обеспечит баланс интересов различных групп хозяйствующих субъектов (например "Укрзализныци" и других групп, получающих услуги "Укрзалізниці" по перевозке грузов), граждан и государства", - указывает "Укрметаллургпром".

Кроме этого, в Анализе регуляторного воздействия отсутствуют источники аналитических данных, на базе которых произведены расчеты, поэтому неизвестно, репрезентативны ли они. А также не определены и не оценены должным образом альтернативные способы достижения целей.

"Учитывая, что проект содержит существенные юридические недостатки, и руководствуясь статьей 25 ЗУ "Об основах государственной регуляторной политики в сфере хозяйственной деятельности", просим принять решение, которым отказать в проведении государственной регистрации проекта Приказа", - резюмируется в письме.