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Укриття повинні бути відкриті. Українців закликають не ігнорувати тривогу

Фото: українців закликають не ігнорувати тривогу 27 березня (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українців закликають сьогодні не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. До укриттів має бути безперешкодний доступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Тимура Ткаченка.

"Сьогодні не ігноруємо тривогу. Всім балансоутримувачам та власникам укриттів необхідно забезпечити цілодобовий та безперешкодний доступ до них", - написав він.

Атаки РФ по Україні

 

Нагадаємо, що фактично не щодня російські війська завдають ударів по Україні. Окупанти застосовують "Шахеди", а також останнім часом дедалі частіше вдаються до масованих ракетних ударів по Україні.

Зокрема, 21 березня після понад місячної перерви країна-агресор завдала масованого ракетного удару по Україні, що призвело до руйнувань у Києві. Постраждали 13 людей.

Вже наступного дня, 22 березня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на енергетику України за весь час війни. Тоді під удар зокрема потрапила ДніпроГЕС у Запоріжжі. А в Харкові з того часу досі складна ситуація з електроенергією.

Крім того, 25 березня окупанти атакували столицю України балістичними ракетами. Вибухи лунали в місті лунали буквально одразу після сигналу повітряної тривоги. Експерти схиляються до думки, що під час атаки на Київ росіяни застосували гіперзвукові ракети "Циркон". Але наразі цю інформацію офіційно не підтвердили.

Тим часом у ЗСУ попереджають про загрозу точкових ударів по нашій країні. Як пояснювала керівник об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк, ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО.

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