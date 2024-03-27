ua en ru
Ср, 27 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ

Середа 27 березня 2024 09:36
UA EN RU
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ Фото: керівниця об'єднаного прес-центру Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Росія шукає способи, щоб ускладнити роботу українського ППО.

Про це заявила керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Створено певний ажіотаж за допомогою ЗМІ. Насправді розмова була про те, що ворог може завдавати таких (точкових) ударів і це треба враховувати. Практику ми вже бачили - це удар по Києву балістикою з Криму. Це означає, що ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО", - заявила вона.

При цьому Гуменюк додала, що РФ не зупиняється в модернізації свого озброєння.

"Ми говоримо про те, що усвідомлюємо які види озброєння ворог готовий застосувати. Що він не зупиняється в модернізації свого озброєння, що він намагається вишукати способи тиску на населення України фактично на всій її території, не тільки прифронтових", - додала вона.

За словами Гуменюк, з Чорноморським флотом у РФ все дещо спокійніше.

"Вони знаходяться в пунктах базування і на відкриті морські простори акваторії Чорного та Азовського морів не виходять останнім часом побоюючись тих загроз, які стають для них все більш реальними. Маневрування іншими засобами озброєння, в тому числі береговими ракетними комплексами, ОТРК час від часу ворог здійснює", - заявила вона.

Вона підкреслила, що українська сторона відстежує цю ситуацію.

"Відповідно до цього і відбувається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння. Розуміємо, що вони будуть вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів. Зокрема, вони досить часто зараз повертаються до точкових ударів з тактичної авіації", - додала вона.

Атаки РФ на Україну

Раніше Гуменюк заявила, що РФ може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом на Київ.

До цього у Повітряних силах розповіли, чому росіяни зменшили інтервали між атаками на Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ
DAILY
Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без США не обійтись. Чи вистачить Україні грошей у бюджеті та які можуть бути альтернативи