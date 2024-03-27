Гуменюк пояснила свою заяву про точковий терор РФ на Київ

Про це заявила керівник прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Створено певний ажіотаж за допомогою ЗМІ. Насправді розмова була про те, що ворог може завдавати таких (точкових) ударів і це треба враховувати. Практику ми вже бачили - це удар по Києву балістикою з Криму. Це означає, що ворог вишукує способи яким чином тиснути з найнесподіваніших напрямків і з використанням озброєння, яке буде ускладнювати роботу наших систем ППО", - заявила вона.

При цьому Гуменюк додала, що РФ не зупиняється в модернізації свого озброєння.

"Ми говоримо про те, що усвідомлюємо які види озброєння ворог готовий застосувати. Що він не зупиняється в модернізації свого озброєння, що він намагається вишукати способи тиску на населення України фактично на всій її території, не тільки прифронтових", - додала вона.

За словами Гуменюк, з Чорноморським флотом у РФ все дещо спокійніше.

"Вони знаходяться в пунктах базування і на відкриті морські простори акваторії Чорного та Азовського морів не виходять останнім часом побоюючись тих загроз, які стають для них все більш реальними. Маневрування іншими засобами озброєння, в тому числі береговими ракетними комплексами, ОТРК час від часу ворог здійснює", - заявила вона.

Вона підкреслила, що українська сторона відстежує цю ситуацію.

"Відповідно до цього і відбувається попередження про небезпеку застосування балістичного озброєння. Розуміємо, що вони будуть вишукувати інші засоби точкових ракетних ударів. Зокрема, вони досить часто зараз повертаються до точкових ударів з тактичної авіації", - додала вона.