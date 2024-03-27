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Укрытия должны быть открыты. Украинцев призывают не игнорировать тревогу

Фото: украинцев призывают не игнорировать тревогу 27 марта (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинцев призывают сегодня не игнорировать сигналы воздушной тревоги. К укрытиям должен быть беспрепятственный доступ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал замминистра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Тимура Ткаченко.

"Сегодня не игнорируем тревогу. Всем балансодержателям и владельцам укрытий необходимо обеспечить круглосуточный и беспрепятственный доступ к ним", - написал он.

Атаки РФ по Украине

 

Напомним, что фактически не каждый день российские войска наносят удары по Украине. Оккупанты применяют "Шахеды", а также в последнее время все чаще прибегают к массированным ракетным ударам по Украине.

В частности, 21 марта после более чем месячного перерыва страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар по Украине, что привело к разрушениям в Киеве. Пострадали 13 человек.

Уже на следующий день, 22 марта, Россия совершила самую масштабную атаку на энергетику Украины за все время войны. Тогда под удар попала ДнепроГЭС в Запорожье. А Харькове с тех пор сложная ситуация с электроэнергией.

Кроме того, 25 марта оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими ракетами. Взрывы звучали в городе буквально сразу после сигнала воздушной тревоги. Эксперты склоняются к мнению, что во время атаки на Киев россияне применили гиперзвуковые ракеты "Циркон". Но пока эту информацию официально не подтвердили.

Между тем, в ВСУ предупреждают об угрозе точечных ударов по нашей стране. Как объясняла руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования Юг, враг выискивает способы каким образом давить из самых неожиданных направлений с использованием вооружения, которое будет усложнять работу наших систем ПВО.

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