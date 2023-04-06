Укріплюють східний фланг НАТО. У Словаччині розгорнули італійську систему ППО SAMP-T

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву об'єднаного авіаційного командування НАТО.

"У березні Італія розгорнула свій SAMP-T у Словаччині, і тепер ця система пов'язана з оборонною архітектурою НАТО, захищаючи східний фланг, що ще більше підвищує оперативну сумісність Альянсу та колективну оборону", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розгортання італійських SAMP-T у Словаччині зміцнює позицію стримування та оборони НАТО на східному фланзі. Командир оперативної групи SAMP-T Мікеле Веллуччі заявив, що оперативні зусилля пропонують чудову можливість покращити спільну інтеграцію та функціональну сумісність, обмін досвідом та спільну роботу як чудову команду зі Словаччиною та НАТО.

Детальніше про ЗРК SAMP-T

Наземна система "земля-повітря" середнього радіуса дії - наземна система, призначена для захисту території від звичайних повітряних загроз, таких як літаки або крилаті ракети.

SAMP-T призначений для протиповітряного захисту механізованих підрозділів, а також протиповітряного прикриття важливих стаціонарних об'єктів від масованого нападу широкого класу повітряних цілей.