Укрепляют восточный фланг НАТО. В Словакии развернули итальянскую систему ПВО SAMP-T

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление объединенного авиационного командования НАТО.

"В марте Италия развернула свой SAMP-T в Словакии, и теперь эта система связана с оборонной архитектурой НАТО, защищая восточный фланг, еще больше повышающий оперативную совместимость Альянса и коллективную оборону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что развертывание итальянских SAMP-T в Словакии укрепляет позицию сдерживания и обороны НАТО на восточном фланге. Командир оперативной группы SAMP-T Микеле Веллуччи заявил, что оперативные усилия предлагают отличную возможность улучшить общую интеграцию и функциональную совместимость, обмен опытом и совместную работу как отличную команду со Словакией и НАТО.

Подробнее о ЗРК SAMP-T

Наземная система "земля-воздух" среднего радиуса действия - наземная система, предназначенная для защиты территории от обычных воздушных угроз, таких как самолеты или крылатые ракеты.

SAMP-T предназначен для противовоздушной защиты механизированных подразделений, а также противовоздушного прикрытия важных стационарных объектов от массированного приступа широкого класса воздушных целей.