Укріплюватимуть східний фланг НАТО. До Польщі прибули перші Patriot

До Польщі прибули системи Patriot. Вони посилять протиповітряну оборону країни й сприятимуть захисту східного флангу НАТО.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на PAP.
"Німеччина збільшить свій внесок у солідарність з союзниками по НАТО у Східній Європі", - йдеться в заяві Бундесверу.
Тривалість місії узгоджуватиметься між партнерами НАТО, а командуватиме підрозділом полковник Йорг Сіверс.
Фото: ППО Patriot (pap.pl)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Німеччина почала переміщати перші два з трьох ескадрилій вже 23 січня.
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