Будут укреплять восточный фланг НАТО. В Польшу прибыли первые Patriot

В Польшу прибыли системы Patriot. Они усилят противовоздушную оборону страны и будут способствовать защите восточного фланга НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Продолжительность миссии будет согласовываться между партнерами НАТО, а командовать подразделением будет полковник Йорг Сиверс.

"Германия увеличит свой вклад в солидарность с союзниками по НАТО в Восточной Европе", - говорится в заявлении Бундесвера.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия начала перемещать первые два из трех эскадрилий уже 23 января.

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