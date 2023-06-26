Укргідрометцентр дав прогноз на найтепліший місяць року

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 42-95 мм, в Карпатах, на Прикарпатті та у Рівненській області місцями 101-170 мм. У західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській областях опади в межах норми, у східних, південних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму дещо більше за норму.

Кліматична характеристика липня

Дані багаторічних спостережень свідчать, що середня місячна температура повітря складає 19-24,8 градусів, в Карпатах 13-18 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури становить 1-9 градусів тепла, га півдні Одеської, Херсонської областей та в Криму місцями 10-12 градусів тепла, на високогір’ї Карпат до 1 градусів морозу.

Абсолютний максимум - 34-39 градусів, у південних, східних, Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41 градусів, в Карпатах та горах Криму 26-33 градусів.

Середня місячна кількість опадів складає у західних, північних та Вінницькій областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на решті території країни - 37-75 мм (у південно-східних областях та в Криму місцями 23-36 мм).