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Укргидрометцентр дал прогноз на самый теплый месяц года

Фото: синоптики прогнозируют теплый июль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средняя месячная температура в Украине в июле 2023 прогнозируется в пределах от 20 до 25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов. Это на 1-2 градусов выше нормы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз, размещенный на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 42-95 мм, в Карпатах, Прикарпатье и Ровенской области местами 101-170 мм. В западных, северных, Винницкой, Черкасской, Полтавской областях осадки в пределах нормы, в восточных, южных, Кировоградской, Днепропетровской областях и в Крыму несколько больше нормы.

Климатическая характеристика июля

Данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что средняя месячная температура воздуха составляет 19-24,8 градусов, в Карпатах 13-18 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры составляет 1-9 градусов тепла, на юге Одесской, Херсонской областей и в Крыму местами 10-12 градусов тепла, на высокогорье Карпат до 1 градуса мороза.

Абсолютный максимум - 34-39 градусов, в южных, восточных, Днепропетровской областях и в Крыму местами 40-41 градусов, в Карпатах и горах Крыма 26-33 градусов.

Среднее месячное количество осадков составляет в западных, северных и Винницких областях 62-119 мм, в Карпатах 131-170 мм, на остальной территории страны - 37-75 мм (в юго-восточных областях и в Крыму местами 23-36 мм).

Как сообщало РБК-Украина в Киев 13 мая пришло метеорологическое лето, поскольку произошел постоянный переход среднесуточной температуры воздуха через отметку в 15 градусов тепла.

Напомним, среднегодовая температура в Киеве в 2022 году составила 9,7 градуса тепла, что на 0,7 градуса выше климатической нормы. Он занял седьмую строчку в рейтинге самых теплых с 1881 года.

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