Укргидрометцентр дал прогноз на май

В мае 2020 года средняя месячная температура в Украине прогнозируется на уровне 15-18 градусов тепла (в горах 11-13 градусов тепла), что на 1,0-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, что в пределах средних многолетних значений.

Как отметили в Укргидрометцентре, в первой половине месяца в Украине, во второй половине мая в Карпатах, на севере, востоке страны и в большинстве центральных областей вероятны заморозки на поверхности почвы, местами и в воздухе.

"Устойчивый переход средней суточной температуры через 15 градусов тепла, что является климатическим показателем начала лета, происходит в южной половине страны - в первой половине, на остальной территории - во второй половине мая", - говорится в сообщении.

По данным наблюдений средняя месячная температура воздуха мая составляет 13-17 градусов тепла, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6 градусов мороза, местами в Сумской области и в горных районах 7-10 градусов мороза, на побережье морей 0-3 градусов тепла; абсолютный максимум - 31-37 градусов тепла, на юге и востоке страны местами до 38-39 градусов, в горных районах 22-30 градусов.

Среднее месячное количество осадков 22-60 мм, в западных, Винницкой областях и горах Крыма 62-81 мм, в Карпатах и на Прикарпатье-85-148 мм.

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории, средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла, таким образом, первый квартал был самым теплым в истории наблюдений.

Отметим, что дождь в Киеве в ночь на 26 апреля оказался рекордным по количеству осадков. В Киеве впервые с 1891 года выпало 26 мм осадков, что на 6 мм больше, чем это было в 1987 году.