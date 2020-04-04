Начало 2020 года в Киеве оказалось самым теплым за историю наблюдений

Фото: весна в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)

Средняя температура на 6,4 градусов превысила норму

Средняя температура воздуха в Киеве за январь-март 2020 года составляла 3,3 градусов тепла, таким образом, первый квартал был самым теплым в истории наблюдений. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечается в сообщении, температура превысила среднее значение за 140 лет на 6,4 градусов, то есть начало года оказось уникальным.

Для расчетов были использованы данные, которые хранятся в Отраслевом государственном архиве гидрометеорологических наблюдений, который функционирует в составе обсерватории. По этим данным, средняя температура воздуха в первом квартале с 1881 по 2020 год составила 3,1 градусов мороза. А холоднее всего в период январь-март было в 1942 году 10,3 градусов мороза

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура марта 2020 года в Киеве достигла 6,5 градусов, что на 5,8 градусов превышает климатическую норму.

Как сообщало РБК-Украина, средняя температура воздуха в Киеве в течение декабря 2019 года - февраля 2020 года составила 2,0 градусов тепла, и все три зимних месяца были плюсовые среднемесячные температуры.