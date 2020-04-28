Укргідрометцентр дав прогноз на травень

У травні 2020 року середня місячна температура в Україні прогнозується на рівні 15-18 градусів тепла (в горах 11-13 градусів тепла), що на 1,0-1,5 градусів вище середніх багаторічних значень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 34-77 мм, в Карпатах 95-120 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Як зазначили в Укргідрометцентрі, у першій половині місяця в Україні, у другій половині травня в Карпатах, на півночі, сході країни та у більшості центральних областей ймовірні заморозки на поверхні ґрунту, місцями й у повітрі.

"Стійкий перехід середньої добової температури через 15 градусів тепла, що є кліматичним показником початку літа, відбувається у південній половині країни - у першій половині, на решті території - у другій половині травня", - йдеться в повідомленні.

За даними спостережень середня місячна температура повітря травня складає 13-17 градусів тепла, в гірських районах 7-12 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 0-6 градусів морозу, місцями у Сумській області та в гірських районах 7-10 градусів морозу, на узбережжі морів 0-3 градусів тепла; абсолютний максимум - 31-37 градусів тепла, на півдні та сході країни місцями до 38-39 градусів, в гірських районах 22-30 градусів.

Середня місячна кількість опадів 22-60 мм, у західних, Вінницькій областях та горах Криму 62-81 мм, в Карпатах та на Прикарпатті 85-148 мм.

Нагадаємо, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, середня температура повітря у Києві за січень-березень 2020 року становила 3,3 градусів тепла, таким чином перший квартал був найтеплішим в історії спостережень.

Відзначимо, дощ у Києві в ніч на 26 квітня виявився рекордним за кількістю опадів. У Києві вперше з 1891 року випало 26 мм опадів, що на 6 мм більше, ніж це було в 1987 році.