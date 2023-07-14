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"Укргазвидобування" пробурило найглибшу свердловину

Фото: в Україні пробурили найглибшу свердловину (Віталій Носач, Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

"Укргазвидобування" завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

За даними прес-служби, родовище, на якому пробурили свердловину, відкрили лише у 2019 році. Тож завданням нової свердловини була дорозвідка вуглеводневих покладів та уточнення геологічної будови родовища. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн кубометрів видобувних запасів вуглеводнів.

Над проектуванням і будівництвом цієї ї свердловини працювала команда фахівців різних напрямів. Її дебіт сягнув показника 150 тис. кубометрів.

Плани "Нафтогазу"

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без імпорту газу.

За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також є певні очікування від приватних видобувників.

У першому півріччі 2023 року "Укргазвидобування" ввело в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.

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