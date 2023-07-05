"Укргазвидобування" запустило в роботу три високопродуктивні свердловини з сумарним дебітом 425 тис. кубометрів газу на добу. Дві з них нові, третя отримала нове життя після капітального ремонту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу " Нафтогазу ".

За даними прес-служби, дві нові свердловини "Укргазвидобування" пробурило на старому родовищі. Результат став можливим завдяки аналізу та використанню побудованої 3D-моделі. Такі підходи дали можливість сумарно запустити на родовищі 10 нових свердловин, добовий видобуток яких перевищив 3 млн кубометрів.

Ще одна свердловина, на якій провели капітальний ремонт, працює на родовищі з майже 30-річною історією. До виконання ремонтних робіт видобуток газу з неї був незначним, але після переведення її на вищезалягаючий горизонт свердловина збільшила видобуток у десятки разів.

За даними "Укргазвидобування", компанія за перше півріччя 2023 року ввело в експлуатацію вже 11 високопродуктивних свердловин з видобутком понад 100 тис. куб. м на добу кожна. Чотири з них дають понад 300 тис. куб. м на добу.

"Це ті показники, які поступово наближають нас до поставленої мети - збільшення видобутку газу", - зазначив Олег Толмачев, т.в.о. генерального директора "Укргазвидобування".

Плани "Нафтогазу"

Раніше голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україна може пройти опалювальний сезон 2023-2024 років вперше без імпорту газу.

За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також маємо певні очікування від приватних видобувників.