"Укргаздобыча" пробурила самую глубокую скважину

"Укргаздобыча" завершила бурение новой разведывательной скважины глубиной 6 600 м, которая стала самой глубокой в истории компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным пресс-службы, месторождение, на котором пробурили скважину, открыли только в 2019 году. Так что задачей новой скважины была доразведка углеводородных залежей и уточнение геологического строения месторождения. Выполненные промышленные геофизические исследования позволили увеличить более 100 млн кубометров добываемых запасов углеводородов.
Над проектированием и строительством этой скважины работала команда специалистов разных направлений. Ее дебит достиг показателя 150 тыс. кубометров.
Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа.
По его словам, в 2023 году НАК планирует извлечь 13,5 млрд кубометров газа. Также есть ожидания от частных добытчиков.
В первом полугодии 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию после бурения и капитальных ремонтов 13 скважин с высокими (более 100 тыс. в сутки) показателями добычи газа.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.