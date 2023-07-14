"Укргаздобыча" пробурила самую глубокую скважину

По данным пресс-службы, месторождение, на котором пробурили скважину, открыли только в 2019 году. Так что задачей новой скважины была доразведка углеводородных залежей и уточнение геологического строения месторождения. Выполненные промышленные геофизические исследования позволили увеличить более 100 млн кубометров добываемых запасов углеводородов.

Над проектированием и строительством этой скважины работала команда специалистов разных направлений. Ее дебит достиг показателя 150 тыс. кубометров.

Планы "Нефтегаза"

Ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина может пройти отопительный сезон 2023-2024 годов впервые без импорта газа.

По его словам, в 2023 году НАК планирует извлечь 13,5 млрд кубометров газа. Также есть ожидания от частных добытчиков.

В первом полугодии 2023 года "Укргаздобыча" ввела в эксплуатацию после бурения и капитальных ремонтов 13 скважин с высокими (более 100 тыс. в сутки) показателями добычи газа.